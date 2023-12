Un moment del judici. Foto: Europa Press

Un exmembre dels Castellers de Barcelona ha reconegut aquest dilluns 4 de desembre 9 delictes d'agressió sexual a nou nenes i adolescents de la colla, a qui va portar a casa seva entre el 2014 i el 2019 amb el pretext de fer-los un massatge.

El judici s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona malgrat que la defensa i la Fiscalia han arribat a un acord, en què el fiscal ha rebaixat la seva petició de condemna de 39 a 10,5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada: la defensa s'ha conformat amb aquesta condemna i, mancant sentència, previsiblement serà la que apliqui el tribunal.

Tot i això, l'advocada de l'acusat demanarà suspendre l'entrada a la presó i fonts jurídiques han assenyalat que la Fiscalia no s'hi oposarà, per la qual cosa l'home podria evitar entrar a la presó en el tràmit d'execució de sentència, que s'obrirà una vegada la sentència sigui ferma.

L'acusat, que havia estat cap de colla i va ser apartat provisionalment del grup per aquesta causa, ha admès tots els delictes que se li atribueixen a l'abusar de menors quan era tècnic de nens, i també que es va masturbar davant d'una.

Després de la seva declaració, l' acusat s'ha col·locat darrere d'una mampara per evitar el contacte visual amb les 4 denunciants que han intervingut al judici per ratificar les seves denúncies , i han acudit al costat d'un treballador d'acompanyament a la víctima.

LI RETREUEN NO DEMANAR PERDÓ



Les denunciants han optat per quedar-se durant la resta del judici com a públic després de les seves respectives declaracions, per la qual cosa sí que han tingut contacte visual amb l'acusat quan aquest ha sortit de darrere de la mampara per renunciar al seu dret a l'últim torn de paraula.

També han coincidit amb ell al sortir de la sala, perquè tots han fet servir la porta de públic general, i les joves, que han estat plorant al banc del públic una estona, han sortit la sala quan l'acusat encara era al passadís.

La sortida ha causat moments de tensió al no haver evitat el contacte entre les víctimes i el denunciant, a qui les joves han retret no haver demanat "perdó" malgrat haver confessat, i també han dit que no coneixien el pacte de la defensa i la Fiscalia pel qual ha aconseguit una rebaixa de condemna de gairebé el 75%.

EXPULSIÓ DEFINITIVA AMB LA SENTÈNCIA



En un comunicat després del judici, els Castellers de Barcelona han anunciat que faran definitiva l?expulsió de l?acusat una vegada es publiqui la sentència.

Han recordat que la junta el va expulsar cautelarment el 2019 després de saber-ne el cas i es van posar en contacte amb la Unitat Funcional d'Abusos a Menors (Ufam) de l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Vicki Bernadet i l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment (Aadas), a les quals han agraït la seva ajuda.

Han afegit que han estat a la disposició de la justícia i dels Mossos d'Esquadra des que es van denunciar les agressions i que han "treballat per acompanyar totes les persones afectades i evitar possibles futures situacions similars" amb la presentació el 2021 del primer protocol contra l'abús sexual infantil al món casteller.