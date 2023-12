Arxiu - Dani Alves

L'acusació particular que exerceix la noia que va denunciar el futbolista Dani Alves per presumptament agredir-la sexualment al lavabo d'una discoteca de Barcelona ha reclamat per al jugador una condemna de 12 anys de presó.

L'advocada Ester García ha presentat aquest dimarts el seu escrit d'acusació per al judici que tindrà lloc a l'Audiència de Barcelona, han explicat fonts jurídiques.

La Fiscalia, que ja va presentar el seu escrit, reclama en aquesta mateixa causa una condemna de nou anys de presó per la presumpta agressió sexual a la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022.