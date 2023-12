Se'ls atribueixen fins a 14 fets delictius, amb un total estafat de 50.000 euros. EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 25 i 26 anys com a presumptes autors de delictes d'estafa, furt i robatori amb violència i intimidació que es feien passar per operaris de llum o gas a Barcelona.

Les detencions es van fer el 28 de novembre durant l'entrada i el registre de dos domicilis de Gavà i Castelldefels (Barcelona) després de començar la investigació a l'agost, quan es va rebre la denúncia d'una dona que havia estat víctima d'un furt i una estafa, informa el cos policial aquest dimecres en un comunicat.

S'han relacionat fins a 14 fets comesos pels mateixos autors, nou dels quals al districte de Sants-Montjuïc i els altres entre Nou Barris i Sant Andreu, mentre que "la quantitat total estafada a les víctimes és de 50.000 euros".

Durant la investigació, es van detectar diverses denúncies a Barcelona en què els autors tenien característiques físiques similars i seguien modus operandi: aconseguien dades de les víctimes i seleccionaven les persones d'edat avançada per després presentar-se a casa amb l'excusa de fer una revisió tècnica.

Els presumptes autors "no dubtaven a intimidar víctimes vulnerables per la seva edat o fer ús de la violència quan no col·laboraven o descobrien l'engany".

Al registre es van localitzar targetes, llibretes bancàries i una altra documentació de les víctimes, i els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona.