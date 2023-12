Catalunyapressmossosinvestigreus 1

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a ciberestafes pel mètode de 'smishing' i ha detingut tres persones a Manlleu, Torelló i Sora (Barcelona) arran d'una denúncia interposada a Pontedeume (La Corunya).

Es tracta de l'Operació Gayano duta a terme per l'Equip Corunya de la Guàrdia Civil de prevenció i resposta a Ciberdelinqüència, en col·laboració amb l'Equip Territorial de Policia Judicial (ETPJ) de Manresa.

Tot va començar amb la denúncia d'una víctima interposada a les dependències oficials de la Guàrdia Civil de Pontedeume. Aquesta persona va relatar que havia rebut un missatge SMS, suposadament de la seva entitat bancària, informant-lo que havia rebut un càrrec de 150 euros al compte.

El missatge també us indicava que, si aquest pagament no estava autoritzat, accediu al vostre compte a través d'un enllaç on heu introduït la vostra clau d'accés. D'aquesta manera, els presumptes estafadors van poder aconseguir el control del seu compte i així li van fer càrrecs per més de 3.000 euros.

La Guàrdia Civil va iniciar una investigació per constatar la veracitat d'aquesta informació i identificar l'autor o els autors. Així, van constatar que aquest grup actuava mitjançant el mètode de smishing, és a dir, enviaven missatges amb enllaços malignes a les seves víctimes per accedir als seus comptes i, posteriorment, procedir amb aquestes dades a la compra de criptomonedes.

Els agents van aconseguir identificar sis presumptes integrants de la bande, tots residents a la província de Barcelona. L'ETPJ de Manresa va aconseguir detenir-ne tres a les localitats de Manlleu, Torelló i Sora (Barcelona) per la suposada comissió de delictes d'estafa, intrusió informàtica, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

Altres dos dels suposats autors dels fets estan en parador desconegut, per la qual cosa s'ha emès una ordre de localització i detenció, mentre que una sisena persona està interna a la presó de Brians 1.