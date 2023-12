La targeta bancària no seria necessària. Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha alertat d?una nova estafa a Cantàbria per extreure diners en caixers automàtics sense necessitat de targeta bancària. Fins ara s'han rebut més de 20 denúncies i la quantia del que estafa és de 4.400 euros.

Segons ha informat, en aquests casos els ciberdelinqüents simulen la web d'una entitat bancària per aconseguir les claus de la banca en línia. En comptes de fer transferències a altres comptes bancaris, generen un codi, d'un sol ús, amb què fer extraccions de diners en caixers sense necessitat de disposar de la targeta física.

La vintena de denúncies per aquest tipus de fets es van rebre el mes de novembre passat i la disposició d'efectiu ha estat de 200 euros en cada operació.

L'equip d'especialistes en noves tecnologies de la Guàrdia Civil ha pogut esbrinar que les víctimes reben primer un missatge 'sms' al telèfon, informant-lo d'una incidència amb el compte bancari i que ha d'accedir a la seva banca en línia.

En aquest missatge apareix un enllaç que redirecciona a la web del banc, que és una rèplica de l'original. La víctima accedeix des d'aquesta web simulada a la seva banca en línia, introduint la seva contrasenya, sent en aquell moment captada pels ciberdelinqüents, que aconsegueixen així el control de la mateixa.

Segons explica, la banca en línia d'algunes entitats donen l'opció de generar un codi per extreure o fer transferències en caixers automàtics sense necessitat de targeta, sol·licitud que fan els autors de l'estafa.

A la web simulada sol·liciten a la víctima que els facilitin un codi que rebrà per 'sms', amb l'excusa de poder solucionar una incidència al compte bancari. Aquest codi és el que s'utilitza per operar en caixers, si bé té limitada la quantitat de diners que es poden extreure, que en els casos detectats ha estat de 200 euros per operació.

Des de la Guàrdia Civil s'alerta que els SMS que puguin enviar les entitats bancàries no aniran acompanyats d'enllaços que redireccionen a una web , per la qual cosa no s'ha d'accedir a aquests enllaços com ha passat en els casos denunciats.

A més, les entitats tampoc sol·licitaran codis o contrasenyes ni per 'sms', trucades telefòniques o correu electrònic, per la qual cosa no s'ha de respondre a missatges que sol·licitin informació personal com a noms d'usuari o contrasenya, número de compte o targeta de crèdit, claus ' pin' o altres dades que puguin comprometre la seguretat.

En cas de dubte, davant d'un missatge o comunicació en nom d'una entitat bancària, us recomanem que us poseu en contacte amb el banc o telèfon d'atenció al client abans de facilitar qualsevol dada.