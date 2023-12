La va apunyalar "sense motiu aparent". EP

Els Mossos d'Esquadra busquen aquest dissabte l'home que presumptament va apunyalar una dona al pit

"sense motiu aparent" al districte de Gràcia de Barcelona dijous a la nit a divendres.

El succés ha tingut lloc cap a les 24.00 hores al carrer Tordera, quan la víctima sortia d'un restaurant on havia sopat amb quatre amigues, han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dissabte.

L'home es va acostar, li va clavar un objecte punxant al pit deixant-la ferida en estat greu i va fugir.

La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari, on va ser intervinguda quirúrgicament, i ara està "estable dins de la gravetat".

Els Mossos investiguen els fets i les fonts ja citades han remarcat que "sembla que no hi ha un motiu aparent per l'agressió".