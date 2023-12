L'estat en què va quedar la tanca. Foto: Policia Municipal de Pamplona

Un conductor, positiu en cocaïna i amb una taxa d'alcohol de 0,84 mg per litre d'aire espirat , ha patit un accident, sortint de la carretera i xocant contra diverses tanques a l'avinguda de Navarra amb Iñigo Arista (Pamplona).

Segons han informat des de la Policia Municipal a les seves xarxes socials, el conductor està sent investigat. En total, durant el cap de setmana, els agents han atès 18 accidents de trànsit que han provocat danys materials i 3 ferits de caràcter lleu.

També han estat retirats de la circulació per diversos incompliments un total de 16 conductors després de 594 proves realitzades als diferents controls. 4 estan sent investigats per un delicte contra la seguretat viària en conduir sota la influència de begudes alcohòliques, 11 han estat denunciats administrativament per donar una taxa d'etilometria superior al límit legal permès, i un conductor ha estat denunciat administrativament per donar un resultat positiu en la prova detecció de drogues.