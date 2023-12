La Guàrdia Civil ha assumit la investigació. Foto: Guàrdia Civil

Un jove de 25 anys ha mort a l'Hospital del Bierzo a Ponferrada (Lleó) per les ferides causades per un tret al pit amb una escopeta.

Els fets van passar passades les 11 de la nit del 12 de desembre, al carrer Sant Pere de Posada del Bierzo, terme de Carracedelo, segons les dades facilitades pel 112. Emergències va apuntar que va ser un particular qui va traslladar el ferit al centre sanitari.

Per part seva, la Guàrdia Civil busca un home de 61 anys com a presumpte autor de l'homicidi ocorregut als voltants d'un bar de l'esmentada localitat barcelonina i ha precisat que es manté "un ampli dispositiu de recerca" per a la localització i detenció del autor dels fets els motius dels quals s'estan investigant.

El presumpte autor del tret hauria abandonant la zona en un cotxe.