Foto: iStock

Agents de la Policia Local d'Elx han detingut un home per una presumpta agressió sexual a una empleada del restaurant de la seva propietat, a qui suposadament va tocar les natges sense consentiment .

Els fets van tenir lloc el 30 de novembre, quan els agents van rebre un avís i van anar al local per una baralla derivada d'uns presumptes tocaments cap a una empleada per part del propietari de l'establiment, segons ha indicat l'Ajuntament il·licità en un comunicat.

L'afectada, acompanyada per la seva parella, va explicar que treballa a l'establiment i durant les tasques de tancament i neteja del local el seu cap li havia agafat de les natges sense cap mena de permís o consentiment.

Davant d'aquests fets, la dona va deixar la feina i va anar l'endemà a cobrar la paga setmanal i comunicar la seva decisió. No obstant, la víctima va afirmar als agents que el seu cap es va negar a pagar-lo en al·legar que estava de prova, cosa que va donar lloc a una discussió.

La dona va indicar que no va pensar a denunciar al seu moment per circumstàncies externes, però sí que era el seu desig interposar la denúncia aquell mateix dia .

Per part seva, l'implicat en els fets ha confirmat que no havia abonat diners a la dona per trobar-se a prova i ha negat qualsevol tipus d'agressió sexual. Per aquests fets, l?home, de 50 anys, va ser detingut i traslladat a dependències policials