Estació de Plaça de Castella de Madrid / @EP

Dos joves han resultat ferits sense gravetat en dues agressions registrades ahir dijous per suposats enfrontaments entre membres de bandes juvenils violentes a dues estacions de Metro de Madrid.

El primer dels fets va tenir lloc minuts després de les 6 del matí, hora d'obertura del suburbà, a l'estació d' Empalme , a la línia 5. Un noi va ser agredit amb una navalla per un grup que va fugir a la cursa. El ferit va demanar ajuda als vigilants a la següent estació, la d'Eugenia de Montijo.

Fins al lloc van acudir sanitaris del Samur-Protecció Civil, que el van atendre d?una possible fractura de maluc i una ferida d?arma blanca al costat que no era profunda. Va ser traslladat a l'Hospital Gómez Ulla, però les ferides no revestien gravetat, ha indicat una portaveu d'Emergències Madrid.

D'altra banda, a les 13.15 hores, a les andanes de l'estació de Plaça de Castella un altre grup va agredir a cops a la cara un noi que havia anat a declarar els Jutjats d'Instrucció pròxims. Els testimonis asseguren que un dels atacants va esgrimir un ganivet, encara que no va ser utilitzat.

La víctima havia anat amb el seu padrastre a declarar per un assumpte relacionat amb bandes juvenils violentes, ha publicat avui el diari ABC . L'agressió va tenir lloc a l'andana 2 de la línia 10, on almenys set presumptes colles van començar a insultar-lo i després el van colpejar, fugint a la cursa.

La víctima va rebutjar assistència mèdica, ja que les ferides eren lleus. Agents de la Brigada Mòbil van anar al lloc, però de moment no hi ha detinguts en cap dels dos fets. La Policia Nacional no confirma de moment que es tracti de baralles entre bandes. Ara examinaran les càmeres del suburbà després de parlar amb els testimonis per intentar localitzar i arrestar els autors dels fets.