Arxiu - Ambulància del SEM

El conductor d'un camió ha mort aquest divendres a l'A-22 a Almacelles (Lleida) després de sortir de la via i bolcar per causes que encara s'estan investigant, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

S?han activat tres patrulles dels Mossos d?Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i un helicòpter del Sistema d?Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 146 les persones que han mort en accident de trànsit el 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.