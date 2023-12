4 centres escolars de Saragossa, entre ells el Liceu Francès Molière , han rebut amenaces de bomba i, per protocol, els seus alumnes no han acudit aquest dilluns 18 a les seves classes. La Policia Nacional investiga la veracitat de les amenaces.

Segons han informat des de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó a Europa Press , l'amenaça al Liceu Francès Molière s'ha rebut aquesta matinada per via telemàtica advertint de la presència d'artefactes explosius a l'escola.

Per tant, des de la direcció del centre s'ha enviat una circular als pares dels alumnes, tal com indica el protocol d'actuació, perquè no acudissin a les classes aquest dilluns 18 .

Des de Policia Nacional es fan les comprovacions oportunes per determinar la veracitat de les amenaces, encara que "tot apunta que són falses" , segons han comunicat fonts policials.