L' Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un camió que sextuplicava la taxa d'alcoholèmia a l'AP-7, a l'alçada de la localitat alacantina d' Oriola , segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

Aquesta operació s'emmarca en una inspecció de vehicles pesants realitzada per part de la Guàrdia Civil de manera conjunta amb la Conselleria de Transports.

Els fets es remunten al matí del 28 de novembre, a l'autovia AP-7, a l' alçada del quilòmetre 764, d'Oriola, quan agents pertanyents al Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Alacant estaven fent la tasca inspectora amb motiu de lexecució de controls de pesatge coordinats conjuntament amb la Conselleria de Transports.

Durant la inspecció d'un dels vehicles pesants, es va sotmetre el conductor a les proves de detecció alcohòlica reglamentàriament establertes i es va obtenir com a resultat una taxa que sextuplicava la permesa, per la qual cosa es va immobilitzar el vehicle i es va obrir una investigació al conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària en conduir sota la influència de begudes alcohòliques.

Les diligències instruïdes han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció número 1 d'Oriola.