Recurs, escola - UNSPLASH

Els Mossos d'Esquadra han informat que diverses escoles de Catalunya i de la resta d'Espanya han rebut correus d' amenaces de bomba aquest cap de setmana.

Tot i això, tal com confirma la policia catalana, es tracta d'amenaces falses.

Els Mossos han utilitzat el protocol habitual per detectar si aquestes amenaces fossin reals.

Després de descartar que fossin veraços, han obert una investigació per esbrinar qui aquesta darrere d'aquesta acció, segons afirma la policia catalana en un tuit publicat a X -abans conegut com a Twitter- i recollit per CatalunyaPress .