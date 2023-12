Un incendi en un cotxe obliga a tallar la C-1413a a Molins de Rei

El Servei Català de Trànsit ha informat a través del seu compte de X que durant el matí d'aquest dimarts 19 de desembre s'ha tallat totalment la C-1413 al seu pas pel municipi de Molins de Rei per l'incendi d'un vehicle .

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han activat dues dotacions per apagar l'incendi del vehicle . Tot i els danys materials, s'ha confirmat que no hi ha hagut cap ferit.