Vehicle de la Policia Nacional.

Agents de la Policia Local de Benalmádena (Màlaga) han aconseguit aturar aquest passat dilluns a la nit en aquesta localitat un home armat amb dues escopetes de caça i més de 50 cartutxos que es va dirigir cap a la Prefectura del cos amb la intenció d'atemptar contra la vida dels agents.



En aquest sentit han informat des de l'Ajuntament en un comunicat, en què detallen que la detenció i la neutralització d'aquest home "d'avançada edat" es va aconseguir gràcies a la col·laboració ciutadana ia la ràpida intervenció dels policies, que el van detenir després de preparar un dispositiu, i al mateix instant en què pretenia baixar d'un vehicle.



Assenyalen que cinc minuts abans de la detenció, l'individu, va pujar en un vehicle taxi portant armes, munició i propinant insults contra la Policia Local, assegurant que li havien robat el vehicle a la porta d'un supermercat, quan realment, el vehicle hi havia estat retirat pel servei municipal de grua per estacionar en reservat per a càrrega i descàrrega.



L'individu, que apuntava a estar fora de control, durant el seu trasllat al taxi cap a la Prefectura de Policia Local, assegurava que "mataria a innocents" i no li importava les conseqüències perquè "tothom mor com a les guerres" i "ells moriran", en al·lusió als policies Locals.



El Cap de Servei de la Policia Local, juntament amb els agents, que eren de servei, reben una comunicació telefònica a la Sala del 092, que un individu es dirigeix en vehicle cap a la Prefectura armat amb dues escopetes i amb intenció de matar als agents que estigui pel camí.



Transcorreguts cinc minuts, quan l'individu va arribar a la Policia Local al vehicle, ja s'havia morganitzat un operatiu especial d'agents aconseguint així neutralitzar-lo i posar fi a la situació de perill "en una intervenció ràpida, efectiva i sense precedents".



Des de l'Ajuntament també asseguren que aquesta actuació, no només va salvar la vida del conductor del vehicle i dels efectius policials que estaven en aquests moments a Prefectura, sinó que la ràpida intervenció "també ha posat fi també a una situació de risc real per a tothom els usuaris en una zona àmpliament concorreguda per veïns i visitants i en unes dates tan assenyalades com el Nadal, ja que el lloc on s'havia dirigit l'individu es troba al centre de Rierol de la Mel”.



Des de l'àrea de Seguretat Ciutadana, que dirigeix l'alcalde, Juan Antonio Lara, i que va ser informat en temps real de la situació i l'operatiu, han volgut destacar i felicitar els efectius per la intervenció ràpida on s'ha tornat a posar de manifest el nivell d'entrenament, formació i professionalitat dels agents de la Policia Local de Benalmádena.



Finalment apunten que, després de prestar declaració i amb la intervenció de la Policia Nacional, els fets ja han passat a disposició judicial.