Foto: Wikipedia Commons

El menor que es va precipitar dimarts al matí des d'un novè pis en un edifici situat al barri de Los Rosales, a la Corunya, ha mort a causa de les lesions sofertes.

Els fets van passar cap a les 11.00 hores i, d'acord amb les dades que es van tenir constància en relació amb el succés, va caure des del pis sobre un vehicle estacionat al carrer Simón Bolívar. Fins al lloc es van desplaçar els serveis sanitaris, que el van traslladar amb vida a l'Hospital Matern Infantil Teresa Herrera, on, finalment, va morir dimarts a última hora.



Després dels fets, al lloc també hi van acudir patrulles de la Policia Local i de la Policia Nacional, que investiga els fets. De moment, fonts properes al cas apunten que no es tractaria d'un fet delictiu i no descarten cap hipòtesi.