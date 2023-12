La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització internacional dedicada al trànsit il·lícit de residus perillosos d'origen urbà que eren traslladats des d'Europa fins a abocadors de Saragossa i Lleida sota documentació falsificada i sense haver estat sotmesos a cap mena de tractament.

En el marc de l'operació ' Poubelle ', s'ha detingut o investigat de 19 persones físiques i sis jurídiques, investigades per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra els recursos naturals i el medi ambient i falsedat documental, segons ha comunicat aquest dimecres la Guàrdia Civil.

Les investigacions policials van fer els primers passos per la col·laboració internacional en el control dels residus a frontera, després de detectar-se un trànsit "inusual" de camions carregats amb residus urbans procedents d'Europa amb destinació a empreses espanyoles.

A les primeres indagacions, els agents van identificar diverses empreses interrelacionades i establertes entre el sud de França i les comunitats de Catalunya i Aragó que comerciaven a grans nivells amb residus procedents d'Europa.

Van comprovar que desenes de camions entraven a les instal·lacions de gestió de residus controlades per l'organització, però que en comptes de sotmetre la càrrega a processos de valorització, la redirigien a un abocador a Saragossa.

En identificar la trama completa, van verificar que feien contractes internacionals per a la gestió de residus urbans oferint preus "molt per sota de mercat". Segons la Guàrdia Civil, l?organització criminal hauria ingressat més de 16 milions d?euros des de l?any 2020.

L'institut armat explica que aquestes pràctiques contravenen la legislació i els sistemes de control mediambientals, en anar en contra del principi de proximitat, que cadascun gestioni els seus residus, perquè "Espanya no pot admetre l'entrada d'aquest tipus de residus per eliminar-los a abocadors".

L'organització criminal interposava empreses entre el productor i l'abocador espanyol que simulaven diferents tractaments i operacions mai realitzades, per donar l'aparença que tot es feia d'acord amb la legislació.

D'aquesta manera, cada dia s'enterraven a Saragossa tones de residus de tota mena , que incloïen residus perillosos i tòxics, "tot això a costa d'un dany gairebé irreparable als ecosistemes i la salut de les poblacions confrontants".

INSPECCIÓ EN UN ABOCADOR DE LLEIDA



A l'operació s'han realitzat sis entrades i registres a domicilis i seus de persones jurídiques a les localitats de Fraga (Osca), Terrassa (Barcelona) i Alcanyís (Terol).

Els agents hi han intervingut 10 telèfons mòbils, sis discos durs, quatre ordenars portàtils, nou pen drives, tres targetes de memòria, diversa documentació, 24.870 euros en efectiu. També han dut a terme el bolcat de les bases de dades i dels correus electrònics de les persones jurídiques investigades, així com dels detinguts i s'han localitzat 34 comptes bancaris utilitzats per a l'allotjament i la reconversió dels beneficis il·lícits.

A més, s'ha inspeccionat un abocador il·lícit a la localitat de Seròs (Lleida) i dos camions per al trasllat de residus.

L'autoritat judicial ha ordenat l'ingrés a la presó de dues de les persones detingudes, suposats líders de l'entramat criminal a Espanya. També ha decretat el bloqueig de cinc béns immobles i quinze béns mobles (quatre cotxes, cinc motocicletes i sis màquines pesades per al tractament de residus).

L'operació ha dirigit el Jutjat d'Instrucció número 1 de Fraga (Osca) i ha estat coordinada de manera conjunta per la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (UCOMA) de la Prefectura del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil amb el suport d'Europol. Hi ha participat, a més, el servei cinològic central i de Barcelona, l'USECIC de Saragossa, l'EDITE d'Osca, el trànsit de Saragossa i la Uprona de Barcelona.

La Guàrdia Civil indica que aquest tipus de delinqüència augmenta a un ritme comprès entre el 5% i el 7% anual, fet que el converteix en la quarta activitat delictiva més important del món, només superada pel tràfic de drogues, el tràfic d'éssers humans i la falsificació.

Assenyala que hi ha estudis que estimen que els ingressos anuals generats pel mercat il·lícit de residus a la Unió Europea oscil·len entre 4.000 i 15.000 milions d'euros i que, malgrat els danys provocats, els infractors corren poc risc de ser detectats.