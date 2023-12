Arxiu - Agent de la Policia Nacional en imatge darxiu.

Un agent de la Policia Nacional fora de servei, destinat a la Comissaria Especial del Senat, ha detingut 'in fraganti' un home per gravar una dona en un provador d'un centre comercial d'Alcorcón (Madrid) mentre es canviava de roba.

El policia estava fent compres nadalenques amb la seva família al centre comercial d'Alcorcón quan va sentir els crits d'una dona que sortien d'un provador de roba: "Si us plau, que m'està gravant".

Segons ha informat la Policia Nacional, aquest home autor de l'enregistrament va sortir en aquell moment precipitadament del provador, moment en què l'oficial d'aquest cos policial va intervenir per interceptar-lo i evitar que fugis.

La víctima va comunicar que estava canviant de roba al provador quan va observar aparèixer per sobre de la paret una mà que subjectava un telèfon mòbil gravant. Ella va intentar un forcejament per aconseguir el dispositiu, però no va aconseguir arrabassar-s'ho, sent en aquell moment quan va començar a cridar demanant auxili.

El policia va escoltar veus i enrenou i es va acostar per comprovar què estava passant. Un cop davant els emprovadors va observar sortir-ne un home amb actitud nerviosa i, tot seguit, una dona jove acompanyada de la que era la seva mare, assenyalant aquest individu i cridant: "Aquest, aquest m'estava gravant, aquest és! Si us plau, que m'estava gravant!".

En aquell moment, l'agent va interceptar el presumpte autor dels fets, que va reconèixer el relat de la víctima i va mostrar a l'agent el contingut del vídeo, comprovant que dins d'aquest hi havia diverses fotos i vídeos de característiques similars.

Fins i tot va arribar a reconèixer que no havia estat la primera vegada que cometia aquests actes i que havia estat detingut amb anterioritat. Finalment, va ser detingut i traslladat a dependències policials.