Imatges de l'accident

Una altra persona a punt de morir per intentar treure's la millor foto. Una dona que posava per a un selfie a centímetres de les vies del tren a Turquia va ser parcialment atropellada per un tren que anava a alta velocitat i va sobreviure.

La dona estava fent fotografies amb un grup d'amics mentre un tren passava a tota velocitat al Parc Natural Belemedik al districte Pozanti d'Adana, Turquia, picant-li només la mà en passar, va informar CEN

Les imatges del gairebé accident van sorgir dimarts i mostren la dona amb un grup de persones a pocs centímetres de les vies, aixecant els polzes mentre el tren avança.

Es pot veure el grup de dones somrient amb els polzes enlaire abans que el tren que s'aproxima colpeja la mà d'un membre del grup.

Mentre el tren passa a tota velocitat, la dona s'allunya adolorida. A les imatges se la pot veure gairebé caure en estat de xoc i agonia abans que un altre membre del grup s'acosti per veure com està.

El metratge acaba mostrant la dona sent consolada pels seus amics mentre inspecciona la mà ferida.

Els mitjans locals van informar que després del cop, els amics van portar la dona a l'hospital.

Va ser donada d'alta de l'hospital després d'un examen i tractament.

L'alcalde de Pozanti, Mustafa Cay, va utilitzar l'incident com una advertència als turistes i als quals es prenen selfies perquè expressin més precaució.