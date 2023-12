Alfafar / Google Maps

Un home ha mort després de ser atropellada per un tren de Rodalies a la localitat valenciana d' Alfafar . El succés es va produir dijous a la nit, poc abans de les 22.30 hores, al pas d'un tren que havia sortit de l'estació de València Nord a les 22.15 hores i que tenia com a destinació Gandia (València), segons ha informat Renfe.

L'incident, del qual no se n'han precisat les causes, va fer que el comboi estigués detingut durant poc menys d'una hora. El tren va reprendre la circulació cap a Gandia cap a les 23.20 hores després que l'autoritat judicial ho permetés. Renfe ha indicat que no se'n va interrompre el servei i que únicament es va veure afectat en una via, la relacionada amb el sinistre.

Així mateix, ha assenyalat que els viatgers del tren que va quedar aturat van ser transbordats a un altre. Es dóna la circumstància que al lloc de l'accident, el pas a nivell de la localitat esmentada, s'han registrat altres atropellaments en què han mort vianants.

Tant l'ajuntament de la població com les entitats ciutadanes han reclamat mesures per evitar aquestes circumstàncies i l'eliminació de la cruïlla. Adif ja ha acordat desenvolupar els estudis de supressió del pas a nivell.