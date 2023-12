Un agent durant l?operatiu. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional a Palma ha desmantellat dues organitzacions criminals dedicades al narcotràfic a Mallorca, amb la detenció d'un total de 27 persones i la confiscació de diferents tipus de droga i diners.

Segons ha informat el cos policial en nota de premsa, les investigacions van començar fa prop d'un any per part del grup Primer d'Estupefaents , en conèixer que s'estava introduint cocaïna des d'un país de Amèrica del Sud a la Península, per després introduir-la en un vaixell comercial a Mallorca.

En tenir constància dels fets, els agents van engegar l'operatiu. El passat 12 de maig es va aconseguir detenir tres homes i una dona, tots ells d'origen paraguaià, fent-se 3 registres i incautant un quilo i mig de cocaïna, 400 grams de MDMA, 600 grams de marihuana i diversa droga com tusi , haixix i substància de tall .

Les investigacions van continuar i, mesos més tard, es va dur a terme una altra operació en relació amb el confiscat, procedint a la detenció de més implicats i intervenint més substància estupefaent, a més de desmantellar diverses plantacions de marihuana .

A finals d'estiu, el líder de l'organització criminal, d'origen belga, en veure que s'estava estrenyent el setge i que els agents estaven més a prop seu, va voler abandonar el territori nacional amb avió des de l'aeroport de Palma i va ser detingut just en què moment en què abandonaria la ciutat, portant amb si prop de 10.000 euros.

Després del registre posterior del seu habitatge, es van intervenir diferents substàncies estupefaents, entre elles cocaïna, MDMA, haixix i marihuana.

Un cop realitzat el registre al domicili del líder, amb les indagacions trobades en el mateix, es va realitzar un altre registre en un habitatge d'un altre dels implicats, que residia en un hotel de la zona de Peguera, a Mallorca, localitzant també diferents tipus de droga.

CREACIÓ D'UNA NOVA ORGANITZACIÓ PARAL·LELA

Ja desmantellada l'organització descrita, es va esbrinar que n'hi havia una ramificació, trobant-se una altra organització criminal que operava de forma paral·lela, que va ser desmantellada el 19 de desembre passat.

Així, es va procedir a la detenció dels presumptes autors per un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal.

La totalitat de l'operació desenvolupada ha estat la detenció de 27 persones, de diferents nacionalitats, entre elles d'origen paraguaià i espanyols, amb la confiscació de prop de 6.000 quilos de cocaïna, 70.000 euros, 40 caixes de fentanil, 16 registres, més de tres quilos de marihuana i més de 400 grams de MDMA.