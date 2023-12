La investigació ha estat posada en coneixement del jutjat dʻinstrucció i de la Conselleria dʻEmpresa i Treball de la Generalitat. EP

Un home ha mort al caure d'esquena mentre treballava en la reforma d'un local a Salt (Girona) per causes que encara no se saben, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dissabte.

Els agents van rebre un avís divendres al migdia per dirigir-se al carrer Rosa Levroni, on hi havia un home mort al carrer, i es van desplaçar al lloc juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.