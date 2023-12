Els ferits greus van ser traslladats a l'Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el ferit lleu va ser portat a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca del Penedès. EP

Dues persones han resultat ferides en estat greu i una en estat lleu a l'accident múltiple amb sis vehicles implicats aquest dissabte a l'AP-7 entre Gelida i Lavern (Barcelona).

Fonts de Trànsit han informat que els ferits de gravetat han estat traslladats a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i el ferit lleu a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès (Barcelona).

L'accident està provocant uns 14 quilòmetres de cues cap a les 11.20 hores a la via, on hi ha un carril obert.

Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat fins a la zona per atendre els ferits.

L'avís s'ha rebut a les 9.42 hores i els Bombers de la Generalitat han desplaçat cinc dotacions per treure dues persones que havien quedat atrapades dins dels vehicles, han informat X.