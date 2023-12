Imatge d'arxius d'una intervenció policial passada

Un home armat amb una barra de ferro va provocar incidents al Polígon d'A Grela d'A Coruña danyant i intentant robar en cotxes aparcats. Una patrulla del zeta de la Policia Nacional va ser avisada i quan va localitzar l'individu el sospitós va atacar els agents amb la barra de ferro.

Els funcionaris van reaccionar utilitzant una pistola elèctrica teaser per intentar immobilitzar-ho, però no van tenir èxit. Com que els seguia picant amb la barra de ferro, els policies van treure les armes de foc i les van fer servir contra parts no vitals de l'home. No obstant, aquest els va seguir colpejant. Quan un dels agents era a terra i havia de ser impactat al cap, el seu company va utilitzar la força letal.

Aquesta és la versió de la mort d'una persona aquest matí a la Corunya que ha transmès a Galiciapress el Sindicat Unificat de Policia. Aquestes fonts diuen que els agents no estan ferits encara que sí molt afectats psicològicament.

Fa dècades que la policia no havia d'usar una arma de foc a Galícia per aturar un atacant amb resultat de mort.

La Delegació del Govern encara no ha publicat cap versió oficial dels fets.

Tampoc ho ha fet l'Ajuntament de la Corunya, tot i que segons algunes informacions també hi van intervenir agents de la Policia local herculina.

El Sindicat Unificat de Policia relaciona el succés amb la manca d'agents, que porten lustres denunciant a la ciutat i a tota la comunitat autònoma de Galícia.

De fet, aquesta central, que és la majoritària al país, recorda que o per una punyalada al cor en una reieta de carrer. També l'alcaldessa de Corunya la socialista Inés Rey també ha al·ludit diverses vegades al problema demanant a la Delegació del Govern més agents als carrers de la Corunya.