Imatge d'arxiu del SEM/@EP

El conductor d'un camió ha mort aquest dimecres al matí després de xocar amb un altre camió a la N-260 a la Seu d'Urgell (Lleida), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident cap a les 8.16 hores quan, per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos camions.

A causa del xoc, els Bombers de la Generalitat han hagut d'alliberar un dels conductors que ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, mentre que el segon camió ha bolcat i el conductor ha mort.

Arran de la sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra; cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Sobre l'afectació viària, la N-260 continua tallada als dos sentits de la marxa.