Mossos d'Esquadra / @EP

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant un adolescent que dimecres es va escapar del centre de menors Can Llupià, a Barcelona, durant una sortida del centre per visitar-se al metge a la Vall d'Hebron.

El jove es va escapar emmanillat durant la sortida al centre mèdic, a qui va anar custodiat per la policia ja que està privat de llibertat, han indicat fonts de Mossos. La policia va trobar les dones per la zona i aquest dijous continua buscant el jove.

Tot va començar dimecres, quan es va dirigir a l'hospital Sant Rafael, al passeig de la Vall d'Hebron, acompanyat per una patrulla de Mossos. Segons ElCaso.cat, el jove va donar un cop a un dels policies i es va escapar corrents. La Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) va trobar les esposes a terra. Teòricament, havia d'anar a una consulta odontològica per després tornar a Can Llupià, cosa que no va acabar succeint.

El jove té 17 anys i han qualificat com a "alt" el seu nivell de conflictivitat, però de moment no se sap quins delictes havia comès prèviament per acabar en un centre de menors en règim tancat.