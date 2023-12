Bombers / @EP

Els Bombers de la Generalitat donen per "apagat i controlat" l'incendi i la fuga d'amoníac d'aquest divendres a l'empresa BonÀrea de Guissona (Lleida), després de desplaçar-se fins al lloc amb 13 dotacions, segons han explicat fonts del cos d'emergències .

Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han detallat que s'han mobilitzat fins a l'empresa amb dues unitats, i que hi ha una persona ferida lleu, però que no ha estat atesa, ja que s'ha desplaçat fins a un Centre d'Atenció Primària ( CAP) pel seu propi peu.

Per part de Protecció Civil de la Generalitat, s'ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), i han assegurat que "no hi ha afectació, però recomanen no acostar-se a la zona de l'accident".