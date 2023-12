Sanitaris de Summa 112 a Millorada del Camp (Madrid). - EMERGÈNCIES 112 COMUNITAT DE MADRID

L'home de 54 anys que suposadament va matar abans-d'ahir el seu nebot de 29 d'un xut al cap en una vivenda de la localitat madrilenya de Mejorada del Campo ha confessat el crim als Jutjats de Tarragona, on aquest migdia s'ha lliurat.

L'home ha estat detingut immediatament pels Mossos d'Esquadra. Ara, el Jutjat de Tarragona traspassarà el cas al Jutjat de Coslada, al qual correspon la investigació d'aquest homicidi, tràmit que s'espera que acabin aquesta última tarda.

L'arrestat passarà la nit o bé a dependències de la Guàrdia Civil o dels mateixos Jutjats de Tarragona per demà dissabte ser traslladat per agents de l'Institut Armat a aquesta localitat madrilenya, on un magistrat li prendrà declaració i determinarà si passa presó provisional, com es espera.

Encara no se sap quin va ser el periple de l'assassí confés des que dimecres a última hora de la tarda fugira amb el seu vehicle i què ha fet amb l'escopeta utilitzada en el crim. L'individu podria haver fugit sense pensar-ho per l'A-2, propera a Mejorada, desviant-se en algun moment fins a Tarragona, on en principi als agents no consta que tingués amics o familiars.

D'altra banda, fonts de la Guàrdia Civil han indicat que l'arma ha estat localitzada a l'interior del vehicle i es troba a dependències de la Guàrdia Civil de Tarragona després de la inspecció ocular realitzada i es remetrà a criminalística.

INTENSA CERCA DE LA GUÀRDIA CIVIL



Fins al seu lliurament, agents de la Guàrdia Civil havien centrat la recerca a les zones properes a Madrid de les províncies de Guadalajara i Toledo, ja que el presumpte assassí tenia un habitatge a la localitat de Lucillos i coneixia aquestes zones. Viatjava en un cotxe de la seva propietat, un Saab matrícula 7384FLR de color gris crema amb l'escopeta.

Els investigadors insisteixen a la hipòtesi d'un conflicte familiar. El detonant va ser una discussió entre el fugat i la seva mare, una persona ja gran, dimecres al migdia. En aquesta discussió hi hauria la néta de l'anciana i germana de la víctima, que va rebre amenaces i una empenta del presumpte assassí. El va denunciar poc després a la caserna de la Guàrdia Civil per lesions lleus.

En un possible acte de venjança, Jesús PS hauria esperat amb l'escopeta carregada al seu nebot Sergio, amb qui convivia en aquella casa de Mejorada per venjar-se. Així, quan va arribar a última hora de la tarda a la casa, sense dir ni una paraula, li hauria disparat a boca de canó a l'entrada de la casa, ja que hi havia sang al portal ia les escales i el jove portava la motxilla posada quan li van atendre els sanitaris.

En arribar, els facultatius del Summa 112 només van poder confirmar la mort de Sergio en aquest edifici del carrer Greco 11 de Millorada. Després va arribar la Guàrdia Civil, que va acordonar la zona i es va preparar per si s'havia refugiat al lloc. Però poc després van comprovar que havia fugit amb el cotxe i l'escopeta.