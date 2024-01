Policies Municipals salven la vida a un nadó que s'asfixiava amb els seus propis mocs en una casa de Vicálvaro - POLICIA MUNICIPAL DE MADRID

Diversos policies municipals de Madrid van salvar la vida el dia de Nadal d?un nadó de 15 mesos que s?asfixiava amb els seus propis mocs en un habitatge del districte de Vicálvaro, ha informat una portaveu del Cos Local.

La intervenció va tenir lloc el dia 25 a les 7.30 hores quan van rebre una trucada d'emergències informant que un nadó havia entrat en parada cardíaca. Fins al lloc van arribar agents de la Comissaria Integral del Districte, que van trobar uns pares nerviosos i bloquejats, que només van aconseguir dir-los que el nen no respirava des de fa una estona.

Efectivament, el nen no respirava i estava pàl·lid, per la qual cosa li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'esquena i l'abdomen sense èxit. Un dels agents va arribar a la conclusió, per la seva experiència personal, que tenia obstruïda la laringe per acumulació de mucositat. Per això, li va practicar la maniobra de Heimlinch adaptada, amb una pressió al coll al nadó, gràcies a la qual va expulsar els mocs i va començar a plorar.

Tot seguit van arribar els sanitaris del Samur-Protecció Civil, que van comprovar que el lactant estava en bon estat, però el van evacuar a l'Hospital Gregorio Marañón per a una comprovació en profunditat.