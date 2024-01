Dos agents de la Guàrdia Civil. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil va detenir l' entrenador d'un club d'atletisme de la província de València per presumptament agredir sexualment diverses alumnes, menors d'edat, i han intervingut l'arrestat "nombrós" material pornogràfic infantil, així com l'equip necessari per gravar-lo .

L'operació Teuladi va començar arran que els agents tinguessin coneixement de la comissió d'aquest fet delictiu. Així, gràcies a una primera inspecció ocular al domicili de l'ara detingut han localitzat microcàmeres espies i nombrosos dispositius d'emmagatzematge de dades, segons ha informat l'Institut Armat.

Després de la identificació de l'home, els agents han comprovat que era entrenador d'un club d'atletisme de la província de València i que les víctimes eren alumnes seves.

Per aquests fets, els agents de la Guàrdia Civil van arrestar de l?home. A més, han practicat un segon registre domiciliari i un altre en un magatzem en què s'ha intervingut "abundant" material informàtic, així com dispositius manipulats per introduir càmeres espies amb què l'arrestat gravava les presumptes agressions sexuals.

Al detingut se li imputen 2 delictes continuats d'agressió sexual a menors, delicte de corrupció de menors, 5 delictes contra la intimitat, un delicte de revelació de secrets i un delicte de tinença de pornografia infantil. Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Llíria.