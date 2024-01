Foto: @EP

Un ciutadà hondureny de 26 anys ha denunciat que va ser violat el dia de Cap d'Any per vuit homes al parc de les Creus del madrileny districte de Carabanchel.

Els fets van tenir lloc presumptament a primera hora del matí. Agents de la Policia Municipal van ser requerits al carrer Oca per un jove que va afirmar que havia estat agredit sexualment per diversos homes. Els va explicar que va passar pel parc de matinada i va començar a parlar amb dues noies. Amb ells hi havia diversos amics, que el van convidar a beure amb ells.

Tot i que les noies se'n van anar més tard cap a casa, el jove hondureny es va quedar amb els seus amics bevent a l'interior del parc. Ja borratxo, va denunciar que va ser violat per ells sense el seu consentiment i amb resistència, ja que el van haver de subjectar.

Després del que va passar, els atacants se'n van anar a casa i la víctima es va quedar atordida i amb el telèfon sense bateria. Aleshores, segons publica el diari El Mundo ', va demanar prestat un telèfon a una persona amb qui es va creuar per trucar a la Policia Municipal.

El noi va ser atès pels sanitaris del Samur-Protecció Civil, que el van traslladar a l'Hospital Gómez Ulla en ambulància. El cas ja és investigat pels agents de la UFAM de la Policia Nacional de Madrid.