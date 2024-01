Imatge de fitxer de la Ronda Litoral

Un vehicle incendiat al túnel de la Ronda del Litoral de Barcelona ha provocat un caos al trànsit. Aquest incident ha provocat el tancament total de la circulació a les dues direccions. De moment, no se sap si hi ha hagut persones ferides com a resultat d'aquest incident al districte de Ciutat Vella.

La Guàrdia Urbana de Barcelona i el Servei Català de Trànsit (SCT) apunten que hi ha retencions importants en direcció al Llobregat des de la sortida del Fòrum. En el sentit cap a Besòs, les cues arriben almenys fins a la zona de Besòs. Per assegurar la mobilitat en aquesta part del centre de la ciutat, la policia de Barcelona està implementant desviaments.