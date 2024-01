Un moment de l'operatiu. Foto: Europa Press

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que presumptament es dedicava a la importació, la cria i la venda il·legal de cadells de diferents races procedents d'Europa de l'Est. Durant l'operació s'han rescatat més d'un centenar d'animals i s'han trobat restes òssies d'altres que havien estat eutanàsiades.

Els agents han detingut vuit persones localitzades a les províncies de Madrid i Girona com a presumptes responsables de delictes de maltractament animal continuat, estafa, intrusisme professional, falsificació documental i pertinença a organització criminal.

La banda seguia una estructura piramidal amb dos líders principals, fet que va permetre al grup especialitzat en la lluita de delictes contra el medi ambient de la Policia realitzar una estreta vigilància.

Els animals eren importats des de països d'Europa de l'Est com Eslovàquia o Hongria. El transport dels mateixos es realitzava per carretera en trajectes de més de quinze hores en què els cadells viatjaven amuntegats. Un cop a Espanya, on eren repartits en establiments de Madrid i Catalunya, es procedia a la venda a través de documentació falsificada.

Tal com ha comunicat la policia, les cartilles corresponents als animals eren manipulades per modificar l'edat real dels cadells, la raça o per ocultar als compradors les malalties que alguns patien. No se solia informar tampoc els de l'origen dels cadells.

Una veterinària de confiança era l'encarregada de segellar les cartilles, donant així un aspecte legal als documents. L'organització oferia els animals a través d'una web creada amb aquesta finalitat i mitjançant plataformes de comerç electrònic.