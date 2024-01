Moment de la detenció - EP

Agents de la Policia Nacional, gràcies a la col·laboració ciutadana, han detingut a la localitat madrilenya d'Alcorcón un home de 43 anys que s'aprofitava de la convivència amb la filla petita de la seva parella per presumptament fotografiar-la nua mentre dormia i distribuir aquestes imatges posteriorment mitjançant una coneguda xarxa social, ha informat aquest dijous la Direcció General de la Policia en una nota de premsa.

A més, ha estat arrestat un dels receptors d'aquest contingut pedòfil a una localitat de la província de Guadalajara que es trobava al grup d'una xarxa social on es rebien arxius de pornografia infantil de gran duresa.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, a través del correu electrònic denuncias.pornografia.infantil@policia.es, que la Policia Nacional ofereix als ciutadans per informar sobre fets relacionats amb la pornografia infantil, van rebre informació d'un ciutadà que informava que li havien afegit , sense el seu consentiment, en un grup de la xarxa de missatgeria Telegram on s'intercanviaven arxius de pornografia infantil.

Agents especialitzats de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, van iniciar una investigació en què van establir un dispositiu per monitoritzar l'activitat del canal de comunicació esmentat, podent constatar la participació d'un usuari espanyol que enviava de manera habitual contingut pedòfil de gran duresa.

Les gestions dels investigadors del Grup I de Protecció al Menor de la Policia Nacional van permetre ubicar l'home en un municipi de la província de Guadalajara i esbrinar que des d'aquell mateix telèfon havia enviat pornografia infantil a tercers, la majoria ciutadans estrangers, a través de xarxes socials, cosa que augmentava la gravetat del delicte comès. A més, demanava contactes de nenes per xatejar amb elles.

Després d'esbrinar el seu domicili, es va realitzar una entrada i registre en què es va intervenir el telèfon mòbil, gran quantitat de pornografia infantil i es van trobar rastres de la distribució dels arxius, així com converses de temàtica sexual amb menors llatinoamericanes a través de xarxes socials .

Van detectar que quatre de les imatges van ser preses a Espanya

Entre el contingut de pornografia infantil intervingut destacaven quatre imatges que, per les seves característiques, semblaven fetes a Espanya, en què es mostrava una nena d?uns sis anys adormida, a la qual un adult li apartava la roba interior per fotografiar els genitals.

Aquestes sospites van ser confirmades pel detingut, que va posar els investigadors a la pista de qui se les havia enviat, sent algú que suposadament es feia passar per dona i vivia a la localitat madrilenya de Fuenlabrada.

Algunes fotos tenien assenyalada la data i l'hora en què havien estat fetes, que era de minuts abans de fer-se l'enviament, cosa que feia molt improbable que les hagués adquirit en un altre lloc.

Els agents, per la seva experiència, van entendre es trobava en perill imminent de ser agredida sexualment. Per això, els investigadors van accelerar les investigacions i en pocs dies van aconseguir identificar l'autor que, no obstant, estava en parador desconegut. No residia als seus domicilis coneguts ni anava als llocs que habitualment freqüentava.

Davant d'aquesta situació, els investigadors van fer un estudi detallat de la seva activitat a les xarxes socials i van ser capaços de determinar els carrers on es movia a partir de l'anàlisi del fons que es veia en aquestes fotos. També van descobrir que estava a l'atur i feia temps que no treballava.

D'aquesta manera minuciosa observant els detalls dels portals i balcons que apareixien a les seves fotos van aconseguir conèixer que era un home de mitjana edat que residia en aquell moment a la localitat madrilenya d'Alcorcón i van esbrinar també que la víctima menor era la filla de la parella. De fet, en una vigilància discreta de la zona van arribar a veure'l sortir al balcó que apareixia al vídeo.

Com que les agressions podien continuar passant, els agents van demanar d'urgència al Jutjat de guàrdia d'Alcorcón un manament d'entrada i registre, que va ser concedit i executat durant la matinada del dia 1 de desembre.

Víctima i mare, traslladades a un lloc segur

La víctima i la mare van ser traslladades a lloc segur per membres de la Unitat Central d'Atenció a la Família i Dona (UFMA), mentre els experts de la Unitat Central de Ciberdelinqüència duien a terme el registre. La mare al principi no va pensar que convivia amb aquest tipus de persona fins que va veure les imatges i va identificar la seva petita, que portava la mateixa roba que després van trobar al domicili.

Tot i que l'arrestat havia eliminat els arxius que el delataven, al registre els agents van trobar proves que relacionaven l'identificat amb els fets, el número de telèfon utilitzat, trucades, la roba i converses amb tercers en què es feia passar per una dona amb filles interessada en sexe amb elles.

Després de l'arrest i la posada a disposició judicial del detingut, es va decretar la seva entrada a la presó provisional així com una ordre d'allunyament sobre la víctima. Tenia antecedents per violència de gènere, per la qual cosa després de passar a disposició judicial es troba a la presó provisional en espera de judici.