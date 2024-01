Un home ha estat detingut a Tudela per agredir un altre home amb un ganivet i produir-li lesions de les quals se'n desconeix l'abast després d'una baralla mantinguda a l'interior d'una casa okupada.

Segons han informat des de la Policia Local del municipi, el succés ha tingut lloc passada la mitjanit del dijous 4 de gener. Els agents es van desplaçar a l'edifici perquè es va produir una baralla al seu interior. Després de comprovar que no hi havia lesions, el causant se'n va anar del lloc en no ser ocupant de l'habitatge.

Una hora més tard, de nou els agents es van desplaçar al lloc en suport d'una patrulla de Policia Nacional per aturar aquest home, que havia tornat al lloc i havia agredit amb un ganivet un dels homes que eren a la casa, produint-li lesions de les quals se'n desconeix l'abast.

D'altra banda, cap a les 14 hores, la responsable d'un saló de jocs va comunicar tenir problemes amb un client que estava begut. Els agents van identificar el responsable de les molèsties i després d'interceptar-li un mòbil del qual no va poder donar legitima procedència, va marxar de l'establiment.

A les 5 de la tarda, els agents van intervenir en un conflicte entre una parella divorciada per diferents desavinences amb la filla menor de tots dos, de 13 anys, i van traslladar finalment les actuacions a serveis socials de base per al seu seguiment.

Finalment, cap a les 9 de la nit, una veïna va comunicar que hi havia una dona èbria trucant als diferents pisos i orinant al portal. Després d'identificar la dona, que no era veïna de l'immoble, va marxar del lloc.