Carrer de Daganzo on es va produir l'agressió sexual. - GOOGLE MAPS

El magistrat titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Torrejón de Ardoz, en funcions de guàrdia, ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança de l'home per suposadament haver intentat agredir sexualment el dia de Cap d'Any una dona de 77 anys a la madrilenya localitat de Daganzo, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en un comunicat.

El Jutjat d'Instrucció número de Torrejón s'ha inhibit sobre el Jutjat número 4 de la localitat, que és l'òrgan que va obrir les diligències prèvies en conèixer-se els fets i que, per tant, tramitarà l'expedient. Té 24 anys i antecedents per amenaces a un veí del municipi, han informat fonts de l'Institut Armat.

Els fets van tenir lloc cap a les 10.30 hores d'aquest dilluns al carrer Príncep Felip. La víctima caminava per la zona camí d'una cafeteria on sol anar habitualment quan es va veure sorpresa per un home, que se li va abalançar i li va abaixar la roba, també la interior, per força per agredir-la sexualment.

La dona va aconseguir desfer-se i va començar a cridar fins que al lloc van acudir uns veïns, moment en què l'agressor va aprofitar per fugir del lloc a la cursa sense aconseguir el seu objectiu.

La víctima i els testimonis van proporcionar una descripció física de l'agressor i, després de la denúncia, els agents de la Guàrdia Civil de la caserna de Paracuellos el van buscar, aturant-lo ahir dijous a la tarda. Té 24 anys i antecedents per amenaces a un veí del municipi, han informat a Europa Press fonts de l'Institut Armat.

Els fets van tenir lloc cap a les 10.30 hores d'aquest dilluns al carrer Príncep Felip. La víctima caminava per la zona camí d'una cafeteria on sol anar habitualment quan es va veure sorpresa per un home, que se'l va abalançar i li va intentar treure la roba per força.

La dona va aconseguir desfer-se i va començar a cridar fins que al lloc van acudir uns veïns, moment en què l'agressor va aprofitar per fugir del lloc a la cursa sense aconseguir el seu objectiu.

La víctima i els testimonis van proporcionar una descripció física de l'agressor i, després de la denúncia, els agents de la Guàrdia Civil de la caserna de Paracuellos de Jarama el van buscar, i el van aturar ahir dijous acusat d'un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa. Avui al matí l'han passat a disposició judicial, que l'ha enviat a la presó provisionalment en espera de judici.