La seva sorprenent ratxa de prediccions revela un talent excepcional que desperta l'atenció de l'audiència i en deixa a molts preguntant-se sobre la font de la seva misteriosa màgia. @mag_xerax

A la tradicional celebració del Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen, Espanya es va veure inundada per l'emoció i l'esperança el 6 de gener passat. Amb un increïble pou de 700 milions d'euros en joc, el número 94974 va emergir com l'afortunat, desbordant de riquesa 39 províncies al llarg del país.

L'adquisició del cobejat número es considera una qüestió de pura sort, encara que veus com la de vidents, mags i fins i tot la Intel·ligència Artificial van afirmar anticipar el guanyador entre els 100.000 participants. En aquest sorprenent context, Juan Pedro Hernández, conegut com el mag Xerax, va demostrar novament la seva habilitat predictiva, ja que els anys 2008 i 2009 ja havia encertat la Grossa de la Loteria de Nadal.

Aquest 2024, la màgia no només es va desfermar a la Nit de Reis amb el lliurament de regals, sinó que també es va prolongar al Sorteig del Nen. Xerax va repetir la seva gesta, anticipant-se al sorteig del primer premi.

L'il·lusionista va compartir la seva predicció al programa '25 graus' de la televisió canària. El 30 de desembre, Xerax va escriure en un paper el número que considerava s'enduria la fortuna el 6 de gener. Sense revelar-ho a càmera, va dipositar el paper en un sobre que va ser segellat per la reportera present durant aquest acte màgic.

Per garantir l'autenticitat de la predicció, el sobre va ser arrecerat en una caixa de seguretat i posteriorment dipositat en una urna, evitant manipulacions. Mentre el programa assumia la custòdia de la caixa, el mag i el seu company, Sergio Dion, van conservar la clau, assegurant així la integritat del número guanyador.

Davant la creixent curiositat i el fervent desig de conèixer el número premiat, nombroses persones van intentar contactar amb Xerax, que es va mantenir ferm en la decisió de no revelar la informació. "Jo no podia estar comentant quin número sortiria, perquè si no es formaria un caos a Espanya", va explicar el mag.

L'habilitat de Xerax per anticipar el número guanyador ha generat una sorpresa generalitzada, consolidant la seva reputació com el "Mag de la Sort" en l'àmbit de les loteries. La màgia, aquesta vegada, no només va estar a l'aire de la Nit de Reis, sinó que es va materialitzar en forma de números, atorgant fortuna a aquells que van confiar en la visió única d'aquest talentós il·lusionista.