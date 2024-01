Camions dels Bombers. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat han treballat la matinada d'aquest dilluns 8 de gener en l'incendi d'un pis de Calella (Maresme), on ha mort una persona.

En arribar els efectius a l'incendi, notificat minuts abans de les 4 de la matinada, han localitzat unes flames desenvolupades al tercer pis d'un bloc de 7 plantes, amb l'escala inundada de fum. Els Bombers han activat 5 camions d'aigua, una autoescala automàtica, 2 vehicles de comandament amb el cap i el sotscap de coordinació territorial, i la unitat sanitaritzada del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb un infermer del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) per a treballar en l'incendi.

Després de revisar i ventilar l'escala, i un cop atacades les flames del tercer pis, els Bombers han donat l'incendi per controlat a les 04.13 h i han localitzat el cos sense vida d'una persona a l'interior. El pis ha quedat completament calcinat i l'incendi no s'ha propagat fora d'aquest. L'habitatge adjacent ha quedat afectat pel fum i els pisos superiors també han resultat afectats pel fum.

De l'interior del pis cremat, hi ha una persona que s'ha autoevacuat abans de l'arribada dels Bombers i una altra que s'ha confinat a una habitació amb un gos, a qui els Bombers han pogut donar seguretat en tot moment tenint-la localitzada a recer del fum i les flames. Pel que fa al pis adjacent, els Bombers han evacuat una persona en bon estat per una escala de veïns d'un bloc lateral. El veïnat dels altres pisos s'ha autoevacuat o s'ha confinat als seus habitatges, sense cap afectació important.

Un cop controlat l'incendi, els Bombers també han revisat la resta de pisos del bloc, han descartat afectació estructural, i després d'extingir el foc, han autoritzat el retorn dels evacuats als seus habitatges, excepte els dos pisos de la tercera planta que han quedat inhabitables, un per l'efecte de les flames i l'altre pel fum.

Els Mossos d'Esquadra han activat 7 dotacions i han obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi, així com per identificar la persona finada. Pel que fa al SEM, han activat 6 unitats i han evacuat 3 persones menys greus a l'Hospital de Calella. També ha col·laborat en el servei la Policia Local de Calella.