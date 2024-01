Foto: EuropaPress

Una dotació de la Policia Local d'Elx (Alacant) ha localitzat, durant un dels seus desplaçaments, dos menors de sis i vuit anys, que estaven caminant sols pel voral d'una carretera per un càstig de la mare. La via era de doble sentit i estava poc il·luminada.

Els fets van tenir lloc el 13 de desembre passat quan els agents, que es desplaçaven d'Arenals del Sol a l'Altet, van observar dos menors caminant sols pel voral d'una carretera, segons ha indicat l'Ajuntament il·licità en un comunicat.

Immediatament, els agents van canviar de direcció per interessar-se per l'estat de tots dos, quan un vehicle va parar de manera incorrecta al voral i en va baixar una dona, la mare dels menors. Segons va explicar, havia recollit els dos nens de l'escola i, com que s'estaven portant malament, havia parat el cotxe i els havia dit que baixessin.

Després d'això, la dona va abandonar el lloc amb l'objectiu de tornar al cap de pocs minuts i així donar-los un escarment. Poc després, quan va tornar, els menors ja no hi eren, per la qual cosa va començar a buscar-los ia cridar-ne els noms. En aquell moment, va deixar a l'interior del cotxe un altre menor, tenint cura d'un grup de joves desconeguts i d'una senyora que hi passava.

Mentre la mare els buscava, una dona que conduïa un altre vehicle li va indicar que els nens estaven caminant per la carretera , de manera que la mare va pujar al cotxe per anar a buscar-lo. Els agents van comprovar que els dos menors es trobaven bé i els van portar amb la seva mare al cotxe on hi havia l'altre menor.

A més, van comprovar que des del punt on la mare va deixar els nens fins al lloc on van ser localitzats hi havia una distància d'un quilòmetre, per una carretera de doble sentit i poc il·luminada, una zona "de perill" per als menors, que eren caminant sols pel voral. Per tot el que va passar, els agents van informar dels fets a la Fiscalia de Menors.