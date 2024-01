Imatge d'arxiu d'un ganivet

Aquest dissabte va tenir lloc una disputa entre dos homes al Barri Antic de Lleida que va acabar amb un ferit per arma blanca i l'altre detingut per un delicte de lesions. El presumpte agressor es va fugir abans de l'arribada de les patrulles, i al lloc només es va trobar la víctima, que va ser traslladada a l' Hospital Arnau de Vilanova pels serveis d'emergència del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) .

L'home va ser ingressat per rebre atenció mèdica, però la vida no corre perill. L'incident va tenir lloc a primera hora de la tarda sota circumstàncies que encara estan sent investigades. Un dels dos implicats, de 22 anys, va treure una navalla amb què va apunyalar el seu oponent de 33 anys. Posteriorment, va abandonar l'escena, fet que va portar els agents dels Mossos d'Esquadra a rastrejar la zona durant diverses hores fins a aconseguir la seva detenció. Els professionals sanitaris del SEM van aconseguir estabilitzar el ferit abans de traslladar-lo a l'hospital.

La col·laboració de testimonis que van presenciar la baralla va resultar crucial, ja que van proporcionar als agents una descripció del sospitós. Gràcies a aquesta informació, el van poder localitzar en unes poques hores, cap a les quatre de la tarda, i el van detenir per un delicte de lesions. En l'actualitat, està sota custòdia policial i es preveu que compareixerà davant les autoritats judicials durant aquest dilluns.