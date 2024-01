Vehicle de la Policia Nacional.

La Policia Nacional ha detingut la dona que va denunciar ser víctima d'un segrest amb la seva filla a casa seva a Jaén, i va alertar de la seva situació llançant una nota al carrer, que va recollir un carter i la va traslladar a una tercera persona , que va avisar a Comissaria. Després d'accedir a la vivenda i confiscar-se 183 plantes de marihuana, els agents la van arrestar.

En relació amb aquests fets, la Policia Nacional manté oberta una investigació i busca un home després que presumptament hagués retingut aquesta dona i la seva filla a casa seva, a l'entorn de la carretera de Circumval·lació.

En arribar els agents, la dona no els va voler atendre, però finalment van entrar a la vivenda, moment en què l'home va sortir fugint per les teulades. A més, van trobar una plantació de marihuana, per la qual cosa van detenir la dona.

Els fets van tenir lloc el 3 de gener passat cap a les 15.00 hores quan la dona era al seu domicili, un habitatge ocupat, i va rebre la visita d'un conegut seu, segons ha informat aquest dilluns la Policia.

Durant la tarda, van començar a discutir, van forcejar i, finalment, ella va pujar a la planta superior de la casa al costat de la seva filla de set anys, mentre que ell es va quedar a baix. Passat un temps, la dona va decidir sortir de la casa, però va observar que la clau no estava posada al pany i que no tenia el mòbil.

Per això, va decidir escriure una nota demanant auxili, en què demanava que per favor cridessin els seus pares i no la policia. La va llançar per la finestra i la va recollir un carter que treballava en aquell moment al lloc. Aquest li va facilitar a una tercera persona, que va trucar a la Policia Nacional.

Una patrulla es va personar a la vivenda de la víctima, al carrer Alegria. Encara que aquesta no va voler atendre'ls argumentant "que no passava res", finalment van accedir a la casa "posant-la fora de perill" del presumpte autor, que va fugir per les teulades adjacents.

Un cop a l'interior, els policies van observar una plantació 'indoor' de marihuana, que presumiblement era el motiu pel qual no els va voler franquejar la porta, de manera que van sol·licitar la presència dels investigadors del grup d'estupefaents.

Després de la sol·licitud d'entrada i registre que va ser concedit per l'autoritat judicial, van confiscar 183 plantes de marihuana a l'immoble i es va procedir a la detenció de la dona.

La investigació continua oberta i no es descarten nous arrestos, segons la Policia Nacional, des de la qual s'ha afegit que treballa per trobar l'home fugit i aclarir el presumpte segrest de la dona.