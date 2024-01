Cocaïna incautada per la Policia Nacional

El preu de la cocaïna ha caigut gairebé a la meitat per la sobreproducció als països llatinoamericans d'origen i ha deixat un 2023 que apunta a un any rècord en les incertades a Espanya, a causa del significatiu repunt d'entrades de contenidors amb aquesta droga pels ports de València, Algesires o Barcelona amb destinació al mercat europeu, encara que encara no arriben als nivells d'Anvers (Bèlgica) i Rotterdam (Països Baixos).



Els responsables policials i de l'Agència Tributària observen un increment dels enviaments de cocaïna

per la sobreproducció en origen, en part a causa de la prohibició de fumigar les plantacions amb

substàncies químiques a països com Colòmbia. Una dada per mesurar això és el preu a Espanya: la droga

ha passat de pagar-se a uns 33.000 euros el quilo fa uns anys, als actuals 18.000 euros.



L'any 2023 apunta a l'any que més cocaïna ha confiscat, mancant la dada oficial del Ministeri de l'Interior, segons van apuntar comandaments de la UDYCO a mitjans de desembre, quan van mostrar al Complex Policial de Canillas (Madrid) les onze tones de cocaïna intervingudes en dues operacions, la intervenció més gran d'aquestes característiques a Espanya.



En concret, només la Policia Nacional ha intervingut unes 20 tones més que l'any passat, segons les estimacions d'UDYCO, i des de Vigilància Duanera també van corroborar aquest augment de droga, en haver-se doblat les incautacions en els dotze últims mesos.



La confiscació històrica d'onze tones de cocaïna en contenidors marítims en dues operacions als ports de Vigo i València ha confirmat per a la Policia i l'Agència Tributària el "mercat a l'alça" que suposa el trànsit amb estupefaents d'organitzacions criminals d'origen albanès, del conegut com a Clan dels Balcans, que controlen la distribució a Europa des de països com Colòmbia i Equador.



De la pressió policial que s'exerceix contra el narcotràfic, significativament contra la cocaïna, també explica que la Guàrdia Civil hagi tancat la seva vuitena participació a l''Operatiu Naval Orion' en aigües del Pacífic, Atlàntic i mar del Carib amb un saldo d'onze tones de cocaïna intervingudes i 23 detinguts.



'Orion' és una operació internacional que compta amb l'actuació de 101 agències i forces policials i militars de 41 països. El resultat global d'aquesta última edició --incloent-hi les de la Guàrdia Civil-- ha estat la confiscació de 196 tones de cocaïna, 175,6 tones de marihuana i 16,6 tones d'haixix.



El nombre total de detencions és de 574 i s'ha produït la intervenció de 59 embarcacions. Per tot això, es calcula que 'Orion XII' ha causat un dany econòmic a les xarxes del narcotràfic internacional estimat en 7.802 milions de dòlars.