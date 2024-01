Arxiu - Imatge de recurs de la Unitat de Recerca dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home i dos menors que han trobat sense vida aquest dilluns a la tarda a un domicili del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, informa la policia catalana en un comunicat.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', la mare dels fills ha avisat les autoritats després de no tenir notícies del seu exmarit, que havia de lliurar als dos petits després de les festes nadalenques.

Els Mossos treballen amb els Bombers de Barcelona en aquest domicili per una "forta concentració de gas" i han activat investigació i Policia Científica per aclarir els fets.

De moment, els agents de policia no descarten cap hipòtesi, des d'un possible accident que el pare assassinés els dos fills i després se suïcidés.

Una veïna que ha estat testimoni dels fets ha relatat a La Vanguardia que a primera hora de la tarda ha vist cridar a la porta del domicili exclamant que no comprenia per què no li obrien la porta i dient que no sabia on eren els seus fills. "En quinze minuts el carrer s'ha omplert de cotxes de policia, de bombers i d'ambulàncies. Només he pogut pensar el pitjor", ha assegurat la veïna.

El carrer on s'ha produït el succés està tallat i ple d'agents de policia. A hores d'ara hi ha una comitiva judicial dins del domicili. També els acompanyen mossos especialitzats en homicidis i la policia científica.