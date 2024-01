RECURS- Audiència Provincial de León - EP

L'Audiència Provincial de Lleó ha condemnat a 16 anys i onze mesos de presó l'exregidor de Ponferrada Pedro Muñoz per quatre delictes de maltractament i un de lesions agreujades sobre la seva exdona, a qui va colpejar i llançar per la terrassa de casa seva, i li va provocar greus lesions neurològiques que la fan dependent per a les activitats bàsiques de la vida.

Així ho recull la decisió remesa pel Tribunal de Justícia de Castella i Lleó. A la sentència, a més, s'indica que el condemnat haurà d'indemnitzar la víctima amb un total de 1.502.982,33 euros.

A la sentència, l'Audiència absol l'encausat de delictes d'homicidi en grau de temptativa, "per la concurrència de l'excusa absolutòria de desistiment voluntari", també del delicte d'amenaces a l'àmbit familiar i del delicte lleu d'injúries a l'àmbit familiar .

Tot i això, la Sala el considera culpable d'un delicte de lesions agreujades, amb les circumstàncies agreujants de parentiu i discriminació per raó de gènere (dotze anys de presó), tres delictes de maltractament familiar (nou mesos pel primer, nou mesos per segon i onze mesos pel tercer) i un delicte de maltractament familiar habitual (dos anys i mig de presó).

Els magistrats descriuen amb detall una "relació tòxica" marcada pel "comportament violent i intimidant" del polític que va maltractar físicament i psicològicament la seva parella des del començament de la seva relació, una relació en què eren habituals empentes, gols, pallisses i humiliacions .

La sentència, que ja ha estat notificada a les parts, considera provat que aquell 27 de maig del 2020, després d'una discussió "l'acusat amb la intenció d'acabar amb la vida de la denunciant i, en tot cas, coneixent i assumint les altes possibilitats que existien de posar fi a la seva vida si la llançava, la va llançar al buit pel balcó o barana que suportava la rematada de la terrassa, caient i colpejant-se contra un pou que hi havia a la zona i el terra, especialment al cap i a l'esquena, quedant immòbil i tirada a terra de cap per avall".

"Immediatament després, va baixar des de la terrassa al pis inferior de l'habitatge i dirigint-se al lloc on es trobava tirada a terra li va dir 'guineu, filla de puta, t'has mort ja?', apropant-se a ella i tornant-la a agredir amb puntades de peu, cops i un pal en diverses parts del cos, especialment a les mans ia les cames", indica la resolució.

La Sala, que recolza la seva decisió en abundant jurisprudència del Tribunal Suprem, considera que els fets no poden ser castigats com un assassinat intentat perquè no va ser un atac sorprenent.

"No hi va haver traïdoria no només perquè ja abans que la denunciant fos llançada per la terrassa hi havia hagut entre les parts un previ episodi violent, en haver estat agredida i arrossegada per les cames per l'acusat fins a la terrassa, tornant-la a agredir després fins que finalment la va llançar al buit, sense que existís canvi qualitatiu important i sense haver cessat l'atac anterior, sinó també perquè ens vam trobar davant una agressió en què va haver-hi resistència defensiva i forcejament entre les parts, i això encara que l'acusat hagués vençut finalment la resistència oposada per la seva dona, aconseguint doblegar els seus esforços i llançar-la des de la terrassa".

I descarta també l'homicidi en grau de temptativa perquè concorre el desistiment o el penediment actiu ja que, malgrat que la intenció inicial de l'acusat va ser acabar amb la vida de la seva dona, van ser les seves accions posteriors les que van evitar la mort de la dona.

"L'acusat va realitzar actes voluntaris, positius i eficaços per evitar la culminació de la mort de la seva dona, cosa que demostra el seu interès a neutralitzar el que abans havia posat en marxa per perpetrar la infracció penal, i per això l'aplicació del desistiment voluntari resulta de compliment obligat", explica el Tribunal.

"És cert que les lesions patides per Raquel en ser llençada des de la terrassa haurien pogut ocasionar-la la seva mort, però no ho és menys que l'actuació posterior de l'acusat va servir decisivament perquè aquest resultat finalment letal no es produís, n'hi hauria hagut prou que la hauria deixat tirada a terra", assenyala.

Penediment actiu

Pel que fa a això, els magistrats creuen que l'acusat, "després d'executar aquests fets amb la intenció d'acabar amb la vida de la denunciant en realitzar actes eficaços i efectius suficients per produir aquest resultat, i podent posar fi a la seva vida ja que es trobaven ells sols en un lloc aïllat i solitari i estant la lesionada immòbil i sense poder defensar-se, no va voler finalment fer-ho, cessant en la seva conducta de forma personal i plenament voluntària i penedit-se'n”.

Es considera que es va evitar així el resultat de la seva mort "en introduir-la en una galeria de l'habitatge, deixant-la a terra en posició de cúbit lateral dret (posició de seguretat), col·locant un coixí sota el seu cap, tractant de bloquejar les hemorràgies que tenia amb unes tovalloles que prèviament va agafar del bany.

Després, va fer una trucada telefònica al servei d'emergències del 112 demanant auxili i perquè anessin a assistir la seva dona perquè havia caigut i estava inconscient, trucant també per telèfon "al seu amic ia la seva filla" perquè es personessin a la finca i l'ajudaran i l'auxiliessin pel greu estat en què es trobava la seva dona”.

Segons es recull a la sentència, la "qualificació jurídica dels fets era d'homicidi en grau de temptativa, però la voluntària acció de l'agressor va resultar ser eficaçment impeditiva i això ha de portar a l'aplicació de la figura del desistiment a la temptativa o penediment actiu que regula l'article 16.2 del Codi Penal, ja sigui perquè l'acusat va impedir directament la consumació del delicte, ja perquè amb la seva actuació va desencadenar l'actuació de terceres persones, que finalment ho van aconseguir”.

Per tot això, afegeixen els jutges, "cal aplicar l'exempció de responsabilitat pel delicte de temptativa d'homicidi, sense que això impedeixi la condemna pel delicte de lesions agreujades pel qual és també acusat".

Relat creïble

El relat de la denunciant i les corroboracions perifèriques existents, subratllen els jutges, "resulta creïble i degudament apuntalat i permet acreditar que part de les lesions que presenta porten causa directa de la caiguda per la precipitació ocasionada intencionadament per l'acusat".

Davant del relat ofert per l'acusat i els intents de la seva defensa per desacreditar el testimoni de la víctima, els jutges destaquen que "el que va quedar demostrat a la vista és que l'acusat després llançar la seva dona per la terrassa i de trobar-la tirada a el terra, la va tornar a agredir amb puntades de peu i cops i amb un pal en diverses parts del cos, però sense la força i contundència que sosté la víctima".

L'Audiència considera que el maltractament que va patir la dona durant anys "s'ha d'enquadrar com a episodis de les pautes de desigualtat entre homes i dones que el legislador vol combatre. La conducta agressiva de l'acusat s'insereix en una cultura generadora de danys gravíssims a la seva parella sentimental pel simple fet de ser dona”.

Indemnització milionària

La sentència fixa una indemnització a favor de la víctima de 1,5 milions d?euros. Com a conseqüència dels fets enjudiciats la dona, advocada de professió, pateix greus seqüeles. A més d'una paraplegia que la manté postrada en una cadira de rodes i el fa necessitar ajuda per a totes les activitats bàsiques de la vida diària impossibilitant-la per a la realització de qualsevol ofici o professió.



La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.