Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dijous un acusat de presumptament violar un jove al 'cuarto oscuro' dc de la discoteca Arena la matinada del 26 de gener del 2020.

En el torn per declarar, l'acusat ha negat que el violés sinó que segons la seva versió es van conèixer al 'cuarto oscuro', van tenir relacions sexuals consentides i en sortir ell va demanar el número de telèfon al denunciant per seguir en contacte.

El denunciant ha declarat a porta tancada i amb una mampara que impedia que tingués contacte visual amb l'acusat, i ha relatat que després de tenir sexe oral amb l'acusat ell presumptament el va empènyer contra la paret per penetrar-lo sense preservatiu i sense el seu consentiment malgrat que ell es va negar.

L'acusació particular reclama una condemna de 10 anys de presó per a l?acusat i la Fiscalia, que inicialment reclamava una pena de 5 anys per un presumpte delicte d?abús sexual, ha elevat la petició a 10 anys per presumpta violació una vegada exposades totes les proves al judici.

Li va demanar el número després



Com a testimoni ha declarat un amic del denunciant que aquella nit va ser de festa amb ell i que també va entrar a la cambra fosca, i ha explicat: "Aquell mateix dia, abans d'entrar, ell em va dir: 'Jo mai tindré relacions sexuals en un cuarto oscuro'. Em va sorprendre molt veure que ho estava penetrant”.

Ha explicat que va veure "almenys dues vegades" com el denunciant s'intentava girar i l'acusat l'empenyia de cara a la paret agafant-lo dels braços, però en veure'l no estava segur de si era consentit, i que en sortir de la cambra fosca seva amic li va explicar que l'acusat ho havia agredit.

Aquella mateixa nit al denunciant li havien robat el mòbil, i per això quan l'acusat li va demanar el seu número van quedar que li enviaria un missatge perquè pogués guardar el seu.

En denunciar la violació, els Mossos van recomanar al jove que fes un duplicat de la targeta SIM per poder localitzar el sospitós (del qual no sabia nom complet ni estava identificat) si finalment l'escrivia, i així ho van trobar.