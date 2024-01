Un cotxe de la Policia Nacional / EuropaPress

Un home ha entrat a la presó després de raptar la seva exparella i apunyalar en diverses ocasions el seu xicot en un cotxe a la TF-1 la matinada de la passada ' Nit de Nadal '. Els fets s?han conegut aquest dilluns a través d?un comunicat de la Policia Nacional en què detalla la intervenció d?un agent fora de servei que va aconseguir salvar la vida al jove als marges de l?autopista.

Els fets van passar quan l'agent curculava amb la seva dona per la TF-1 ia l'alçada del quilòmetre 30 i en direcció Santa Cruz de Tenerife , un vehicle que anava a una velocitat excessiva es va col·locar davant del que precedia el de l'agent i amb maniobres temeràries va fer que els tres vehicles haguessin d'aturar-se al voral dret.

En aquell moment, tant l'agent com la seva dona van observar com del vehicle que els va fer parar va sortir un home que es va dirigir al cotxe que estava davant seu i quan estava a l'altura del pilot va treure un objecte punxant i li va clavar diverses punyalades.

La persona que anava de copilot, una dona, va baixar del vehicle molt alterada i l'agressor s'hi va dirigir forçant-la a enfilar-se al cotxe per seguidament fugir , detalla la Policia Nacional en una nota.

Tot aquest succés va passar en qüestió de segons i l'agent fora de servei va començar a donar avís als serveis d'emergències i va facilitar les dades del vehicle que es va fugir.

A continuació va acudir a auxiliar la persona ferida i va observar com tenia diversos talls profunds que sagnaven a l'abdomen i costat esquerre del pit, per la qual cosa va haver d'aplicar-li els primers auxilis tapant-li les ferides i intentant que no perdés la consciència. Al lloc van acudir dues ambulàncies i diverses patrulles de la Guàrdia Civil.

L'agent, que seguia atenent la víctima, va aconseguir que manifestés que l'agressor és l'exparella de la seva xicota i va facilitar tant al policia nacional com als altres agents les dades d'aquesta persona.

La víctima va haver de ser traslladada al centre hospitalari més proper on va ser operada d?urgència i segons declaracions dels serveis d?urgències i responsables hospitalaris, la ràpida actuació de l?agent va aconseguir sense lloc de salvar-li la vida.

Amb les dades aportades per la víctima abans del trasllat al centre hospitalari es va aconseguir la plena identificació de l'autor, un home de 27 anys amb antecedents policials que a més tenia una ordre d'allunyament sobre la dona que va forçar a pujar al cotxe.

Només una hora després va ser localitzat pels agents de la Guàrdia Civil, que van alliberar la dona i van detenir l'agressor pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, detenció il·legal i maltractaments físics.