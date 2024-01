Vista del pantà de Riudecanye @ep

La sequera està provocant episodis insòlits a Catalunya, com el que li va passar el 10 de gener passat a una dona quan passejava pel pantà de Riudecanyes. Mentre caminava, la dona va quedar atrapada en una zona de fang sense poder-se moure, sent engolida per la terra en una mena de "arenes movedisses". La víctima no podia sortir ia més s'anava enfonsant lentament.

Els Bombers van rebre l'avís sol·licitant el rescat de la dona a les 12.38 hores del matí i van enviar dues dotacions, que van aconseguir salvar-la.

L'actuació va ser ràpida i no va durar ni mitja hora, segons publica Diari de Girona. Els bombers van comprovar que la dona estava encallada i van aconseguir treure-la estirant-la de les mans.

Quan la dona ja era fora els bombers van col·locar troncs a la zona afectada per evitar que ningú més passi per aquesta zona.

La sequera ha provocat que quedin al descobert moltes zones dels pantans que abans eren inaccessibles, per la qual cosa les autoritats recomanen tenir molta cura si es vol passejar per aquests llocs.