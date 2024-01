Vehicle de la Policia Nacional / EuropaPress

Agents de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó van procedir a la detenció de dos homes de 57 i 51 anys, respectivament, com a presumptes responsables d'un delicte d'homicidi després d'enganxar una brutal pallissa a un indigent a Saragossa .

La investigació s'inicia per part del Grup d'Homicidis de la Brigada Regional de Policia Judicial en tenir coneixement d'una trucada rebuda pel 092 de Policia Local, cap a les 5.00 hores del 7 de gener passat, en què diversos vianants informaven que a el Passeig Echegaray i Caballero hi havia un home tirat a terra inconscient i sagnant, que presentava nombrosos cops sobretot a la zona del cap i que no portava cap document que l'identifiqués.

Immediatament va ser traslladat a un centre hospitalari, on va ingressar a la Unitat de Cures Intensives, i va morir diversos dies després com a conseqüència de la gravetat de les lesions que presentava.

Després de fer les gestions pertinents, els agents van aconseguir esbrinar la identitat de la víctima, que va resultar ser un home de 56 anys que actualment vivia en una zona de barraques ubicada sota un pont de vianants a la rivera del Riu Huerva.

Les investigacions d'aquest Grup d'Homicidis van apuntar directament a l'entorn més proper de la víctima, esbrinant que aquest hauria tingut diversos aldarulls previs amb dos homes més amb què coincidia a l'Alberg Municipal i, que segons van declarar diverses persones d'aquest cercle, havien arribat a presumir en públic d'haver enganxat una pallissa brutal a la víctima, coincidint en hores i data amb el moment en què es va trobar aquest home en estat inconscient a l'esmentat Passeig.

Per aquests fets, després d'identificar plenament els presumptes agressors van establir-ne un dispositiu de recerca, i van procedir a la seva detenció el matí del passat divendres 12 de gener. Tots dos detinguts, que comptaven amb nombrosos antecedents policials, van ser posats posteriorment a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, que després de sentir-los en declaració, va decretar el seu ingrés immediat a la presó.