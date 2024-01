Foto: EuropaPress

Un home de 41 anys ha mort aquest dimarts després de col·lisionar contra un camió el vehicle en què circulava per la carretera NA-115 , al terme municipal de Funes.

El centre de gestió d'emergències de SOS Navarra 112 ha rebut avís del sinistre a les 5.58 hores i ha mobilitzat el lloc dels fets a efectius de bombers del parc de Peralta, a l'equip mèdic de guàrdia de Peralta, una ambulància de suport vital bàsic i patrulles de la Policia Foral.

Els serveis d'emergències no han pogut fer res per la vida de l'home, un home de 41 anys que estava atrapat al vehicle i ha mort a l'acte, segons ha informat el Govern foral.

El sinistre vial s'ha produït a l'alçada del quilòmetre 34,2 de la carretera NA-115, quan el cotxe on circulava el mort ha col·lisionat per abast contra un camió, en un moment en què hi havia molta boira a la zona . Com a conseqüència de l?accident, la carretera ha quedat tancada. La Policia Foral està al lloc per regular el trànsit i ha habilitat un desviament.

El cos del mort serà traslladat a l'Institut Navarrès de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia. La Policia Foral instrueix les diligències del sinistre.